لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي تصدر قرارها حول شكوى النصر ضد برسبوليس الإيراني

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم (الجمعة) قراراً برد الاعتراض المقدم من نادي النصر، بخصوص مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.
وقالت اللجنة في بيانها إن قرارها برد اعتراض النصر جاء بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020.
وأوضحت اللجنة أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لن يقوم بإصدار أي تعقيب إضافي حول هذا الأمر.
ان نادي النصر قد قدم شكوى رسمية للاتحاد الآسيوي، بشأن مشاركة عدد من لاعبي برسبوليس غير المؤهلين، ومنهم حامد لاك، أرمان رضائي، علي شجاعي، حسن آل كثير، في مباراتهما بنصف نهائي دوري الأبطال. وفق “أخبار 24”.