مدينة الملك سعود الطبية تُعدد أسباب آلام الحوض.. وهذه طرق علاجها

عددت مدينة الملك سعود الطبية، أسباب آلام الحوض ومنها ضعف العضلات، وكذلك الصدمات والحوادث التي تقوم بإلحاق الضرر بعظام تلك المنطقة من الجسم.
وأوضحت أن علاج آلام الحوض يكون من خلال الحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة بعد القيام بالأنشطة الحركية، إلى جانب وضع المريض القليل من الثلج على منطقة الألم والضغط للتخفيف من الألم والتورم، كما يُفضل وضع الثلج في منشفة وتطبيقه على منطقة الألم ثلاث مرات يومياً لمدة 10 دقائق.
وأشارت إلى أن طرق العلاج تشمل استخدام مسكنات الألم التي لا تحتاج لوصفة طبية؛ كونها تساعد في تخفيف الألم والتورم، مع ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في التخفيف من ألم الحوض مثل تمارين تمدد الحوض أو تمارين الاندفاع.