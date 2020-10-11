نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > متخصص في الاستشارات النفسية الأسرية يكشف السن المثلى لتوعية الطفل بالتحرش
11/10/2020   8:25 م

متخصص في الاستشارات النفسية الأسرية يكشف السن المثلى لتوعية الطفل بالتحرش

+ = -
625

كشف الطبيب المتخصص في الاستشارات النفسية الأسرية، الدكتور عبدالله غازي، الطرق المناسبة لتوعية الأطفال بالتحرش وسبل الحماية منه.

وأكد خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن التوعية بالتحرش يجب أن تبدأ من مراحل مبكرة وتتطور مع العمر، بحيث يعلم الطفل في بعض المراحل أن هناك تصرفات لا يمكن تقبلها سوى من الوالدين، ثم تعريفه في مرحلة أكثر تقدمًا بأن تلك التصرفات لا يمكن تقبلها في العموم. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن اتباع هذا النمط التوعوي يؤهل الطفل لتفادي المفاجأة إذا ما تعرض لحالة تحرش، ومن ثم تفادي حصوله على معلومات خاطئة حال التأخر في اتباع هذا النمط التوعوي.

متخصص في الاستشارات النفسية الأسرية يكشف السن المثلى لتوعية الطفل بالتحرش

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885115870.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.