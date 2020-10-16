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أخبار محلية > وزير الإسكان: شخصان فقط طلبا الاستفادة من برنامج مساعدة المتعثرين.. وأسعار المساكن الآن أقل من 2014 و2015
16/10/2020   7:22 م

وزير الإسكان: شخصان فقط طلبا الاستفادة من برنامج مساعدة المتعثرين.. وأسعار المساكن الآن أقل من 2014 و2015

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أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن برامج الوزارة تركز على جعل الأغلبية من المواطنين والمواطنات يحصلون على القروض التمويلية لتملك المسكن، بما فيهم المتعثرون في سداد قروضهم.

وقال، خلال حديثه لبرنامج “سؤال مباشر” على قناة العربية اليوم (الجمعة)، إن أبرز البرامج التي استفاد منها المتعثرون تمثلت في القرض الإضافي وتخفيض الدفعة المقدمة من 10% إلى 5% والرهن الميسر.

وأشار إلى أن شخصين فقط تقدما بطلب للاستفادة من برنامج مساعدة المتعثرين في التمويل لأسباب خارجة عن إرادتهما منذ طرحه، مبيناً أنه مختص لمن توقفوا عن العمل بسبب ظروف مؤسساتهم . وفق “أخبار 24”.

وكشف أن المتعثرين في القروض العقارية أقل 0.5 %، وهو ما يؤكد حرص السعوديين على الإيفاء بالتزاماتهم. 

وأشار إلى أن الوزارة تقدم خيارات متنوعة للمواطن ليختار ما يناسبه من حيث مساحة الأرض والمخطط السكني، مبيناً أن أسعار المساكن الآن أقل من 2014 و2015.

وزير الإسكان: شخصان فقط طلبا الاستفادة من برنامج مساعدة المتعثرين.. وأسعار المساكن الآن أقل من 2014 و2015

أخبار محلية
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