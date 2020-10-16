نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > معاقبة شخص بدفع 75 ألف ريال بسبب نشره مصنفاً بحثياً في مجلة علمية دون إذن صاحبه
16/10/2020   11:19 م

معاقبة شخص بدفع 75 ألف ريال بسبب نشره مصنفاً بحثياً في مجلة علمية دون إذن صاحبه

+ = -
703

حذرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية من الاعتداء على الحقوق الفكرية والأدبية للأفراد، مؤكدة أن مخالفة ذلك تعرّض المخالف لعقوبات.

وأوضحت الهيئة أن أحد الأشخاص عرّض نفسه لعقوبة كلفته مبلغ 75 ألف ريال بسبب نشره مصنفا بحثيا في مجلة علمية دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة من مؤلف المصنف البحثي.

وأبانت أن العقوبة تمثلت في فرض غرامة قدرها 50 ألف ريال على الشخص، مع إلزامه بدفع 25 ألف ريال كتعويض، وسحب المصنف المنشور من المجلة العلمية. وفق “أخبار 24”.

وشددت الهيئة على ضرورة حصول الفرد على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق، ما يجنبه العقوبة ويجعله يحترم حقوق الملكية.

معاقبة شخص بدفع 75 ألف ريال بسبب نشره مصنفاً بحثياً في مجلة علمية دون إذن صاحبه

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885116850.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.