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أخبار محلية > ما الجهة التي يجب مراجعتها حال وجود خطأ في معاملات ماكينات الصراف الآلي؟ “البنوك” تجيب
16/10/2020   11:20 م

ما الجهة التي يجب مراجعتها حال وجود خطأ في معاملات ماكينات الصراف الآلي؟ “البنوك” تجيب

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كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية آلية التعامل مع المشكلات التي قد تواجه مستخدمي أجهزة الصراف الآلي.

وحددت اللجنة الجهة التي يجب مراجعتها عند حدوث أي خلل في التعامل مع تلك الأجهزة، مثل عدم صرف المبلغ المطلوب أو صرف جزء منه أو أكثر منه أو عدم إتمام عملية الإيداع أو إيداع جزء من المبلغ المطلوب.

وأكدت “البنوك السعودية” أنه في حال حدوث أي خطأ عند استخدام جهاز الصراف الآلي ولم يتم سحب أو إيداع المبلغ المطلوب، يجب حفظ الإيصال ومراجعة البنك المصدر للبطاقة المستخدمة في العملية أو الاتصال بالرقم المجاني للبنك. وفق “أخبار 24”.

ما الجهة التي يجب مراجعتها حال وجود خطأ في معاملات ماكينات الصراف الآلي؟ “البنوك” تجيب

أخبار محلية
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