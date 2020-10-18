بدأت جموع المُصلين في التوافد إلى المسجد الحرام لأداء صلاة أول فجر ضمن المرحلة الثانیة من عودة المعتمرين، والتي تسمح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي للمواطنین والمقیمین بشكل تدريجي.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور توافد المصلين للمسجد الحرام، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وتتضمن المرحلة الثانية، السماح بنسبة 75% (15ألف معتمر/الیوم، 40 ألف مصل/الیوم) من الطاقة الاستیعابیة، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحیة للمسجد الحرام والروضة الشريفة في المسجد النبوي.
فيديو | جموع المصلين يؤدون صلاة الفجر في #المسجد_الحرام بعد السماح بأداء الصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل #المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/tmMRTg1Wk4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 18, 2020
وفق “أخبار 24”.