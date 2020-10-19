بالفيديو.. شاب سعودي يترك العمل بأحد البنوك ويؤسس مطعماً لتحقيق حلم والدته.. ما قصته؟

روى شاب سعودي بمحافظة عنيزة، قصة نجاحه في تأسيس مشروعه الخاص بمساعدة زوجته المغربية، وتركه العمل بأحد البنوك من أجل تحقيق حلم والدته بشراء منزل لها.
وقال الشاب مساعد الدهيش، إنه ترك وظيفته بأحد البنوك لزيادة دخله بعدما طلبت منه والدته شراء منزل لها، مشيراً إلى أنه استغل موهبته في تحضير الطعام وتحديداً طبخ “المقلوبة”.
وأضاف في تقرير لقناة “الإخبارية”، أنه استطاع جمع مبلغ لشراء محل له بدين آجل، مبيناً أن زبائنه يأتون إليه من البكيرية والرياض وتبوك وعرعر.
ولفت إلى أنه يرغب في التوسع بمشروعه وتحقيق حلم والدته، وكذلك المساهمة في تأسيس جمعية عنيزة لتنظيف المساجد وصيانتها، داعياً الجميع إلى عدم الاستسلام والعمل بإخلاص. وفق “أخبار 24”.
وعبرت زوجة الشاب مساعد الدهيش عن سعادتها بنجاحه، مشيرةً إلى أن سر الوقوف مع زوجها هو إحضاره أسرتها لأداء العمرة.
فيديو | مساعد وزوجته.. قصة نجاح بدأت على الطريق لتستقر في محلهم الأول#برنامج_اليوم pic.twitter.com/kxwqbn8juh
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 18, 2020