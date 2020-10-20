بالفيديو.. إذا ترك الميت وصية بدون شهود ولغير الورثة فهل يجب تنفيذها؟..”المطلق” يجيب

قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، إن على الإنسان أن ينفذ وصية الأب أو الأم أو الجد عند موته، مبيناً أن الله يتوعد مَن يظلمون في الوصايا.
وأكد الشيخ المطلق في لقائه ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أنه لا يجوز عدم تنفيذ الوصية بحجة عدم وجود شهود أو صك، فإذا تيقن الإنسان من الوصية أو سمعها من الميت أو قرأها فعليه تنفيذها.
وأوضح أن وصية الميت في تقسيم تركته لغير الورثة إن كانت أكثر من الثلث، فإنه لا يجوز أن تنفذ إلا إذا أجاز باقي الورثة، وإن لم يجيزوها فلا تنفذ.
#فتاوى | الميت إذا ترك وصية وبدون شهود وهي لغير الورثة، فهل يجب على الورثة تنفيذ الوصية ولو كانت أكثر من الثلث؟.
مع معالي الشيخ عبدالله المطلق – عضو هيئة كبار العلماء. pic.twitter.com/zgFvdHhCk6
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) October 19, 2020
وفق “أخبار 24”.