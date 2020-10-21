“تكفى لا تتركني”.. قصة بطولية لإنقاذ مواطن من تحت أنقاض موقف السيارات المنهار بالخبر

أظهرت عمليات إنقاذ المحتجزين تحت أنقاض موقف السيارات الذي انهار بمحافظة الخبر، قصصًا بطولية لرجال الدفاع المدني، الذين ضحوا بأرواحهم لإنقاذ المحتجزين.
وسلط تقرير تلفزيوني الضوء على قصة إنقاذ مواطن يدعى “مشاري”، والدور البطولي لفرق الدفاع المدني، وخاصة العريف سليمان الشهري.
وأوضح التقرير، الذي بثه برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ اثنين في وقت قياسي، والثالث كان وضعه حرجا بسبب بعده عن فتحة الإنقاذ بنحو 7 أمتار.
وأشار إلى أن المواطن مشاري كان وضعه خطرا، حيث كان بينه وبين السقف سنتيمتر واحد، وكان يحكُّه بوجهه، فضلا عن قربه من أحد تمديدات المياه المخصصة للحرائق.
وبيّن أن فرق الدفاع المدني تحركت ببسالة وقاموا بعمل مضن لإنقاذ مشاري، خاصةً بعد أن سمع العريف الشهري مناشدته “تكفي لا تتركني”، فتحرك فورًا وقام بخلع خوذته والواقي الذي يرتديه ليتمكن من إنقاذه.
ولفت إلى أن عملية الإنقاذ استمرت لما يقارب 3 ساعات، لم يكلّ فيها فريق الدفاع المدني عن العمل، وقاموا بقطع التيار الكهربائي، حتى وصلوا لمشاري وأعطوه بطانية حتى لا يصاب بأي جروح أثناء انتشاله. وفق “أخبار 24”.
وبيّن التقرير أن حالة المواطن مشاري مستقرة، حيث يتلقى العناية الطبية بأحد المستشفيات، كونه يعاني مشكلة بمنطقة الحوض.
وأعلن الدفاع المدني في وقت سابق مساء الثلاثاء انتشال جثمان مقيم بنجلاديشي من تحت أنقاض مواقف السيارات المنهارة بالخبر، وإنقاذ ثلاثة محتجزين.
فيديو | “تكفى لاتتركني” دفعت العريف سليمان للتخلي عن خوذته لإنقاذ مشاري من تحت الأنقاض#برنامج_اليوم pic.twitter.com/MDjjLpDkFC
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 21, 2020