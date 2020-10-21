لتشجيع القراءة.. شاب يبيع الكتب ويُعيرها بأسعار رمزية بأحد المتنزهات في الأحساء

أظهر مقطع فيديو شابا يعمل في بيع الكتب وإعارتها بأسعار رمزية، في أحد المتنزهات بمدينة الأحساء في المنطقة الشرقية.
وأشاد مصور المقطع المهندس فيصل الزهراني، بمبادرة الشاب في بيع وإعارة الكتب واصفا إياها بالفكرة الرائعة.
وأوضح الشاب، ويدعى محمد، أن هذا العمل تطوعي لتشجيع القراءة، مبينا أن مدة إعارة الكتاب للقارئ تستمر حتى ينتهي من قراءته، مقابل دفع مبلغ 5 ريالات. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه يكتفي بأخذ اسم الشخص ورقم جواله فقط، ويشترط إعادة الكتاب سليما.
شاب سعودي يبيع ويعير الكتب المستعملة بأسعار رمزية في أحد المتنزهات في مدينة #الأحساء في #المنطقة_الشرقية.
كثر الله من أمثاله ونفع به.
الفكرة رائعة👌🏻
“وخير جليس في الزمان #كتاب” #القراءة_حياة #السعودية pic.twitter.com/QntrwRkTFQ
— فيصل الزهراني (@FZAHRANI) October 21, 2020