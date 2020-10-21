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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الصحة: نحن جميعاً في مركب واحد.. فلننقذ أنفسنا من وباء كورونا بالعمل معاً
21/10/2020   10:17 م

بالفيديو.. وزير الصحة: نحن جميعاً في مركب واحد.. فلننقذ أنفسنا من وباء كورونا بالعمل معاً

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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، أننا جميعا في مركب واحد، إذا عملنا معا أنقذنا الجميع من فيروس كورونا، وإذا قصر البعض فسيؤثر على البقية.

وأضاف الربيعة في مقابلة له مع قناة “الإخبارية”، أننا رأينا في الفترة الماضية استقرار حالات فيروس كورونا، وانخفاض حالات العناية المركزة، مشيرا إلى أن الجميع عرضة لعودة الحالات. وفق “أخبار 24”.

وشدد على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب ارتفاع إصابات فيروس كورونا، حتى لا تحدث موجة ثانية مثل أوروبا، موضحا أن المملكة من أفضل الدول في التعامل مع جائحة كورونا.

بالفيديو.. وزير الصحة: نحن جميعاً في مركب واحد.. فلننقذ أنفسنا من وباء كورونا بالعمل معاً

أخبار محلية
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