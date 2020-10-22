بلدية الخرج توقع اتفاقية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ” ترشيد “

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وقع رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / خالد بن عبدالله الزيد إتفاقية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ” ترشيد ” ممثلة بالمهندس / رشاد الزهراني لإعادة تأهيل إنارة الشوارع بإستبدال الفوانيس التقليدية بتقنية الـ LED بالمحافظة .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج