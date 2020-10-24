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أخبار محلية > بالفيديو.. إعدادات أمان مهمة يجب تفعيلها عند الاتصال بشبكة إنترنت عامة
24/10/2020   5:38 م

بالفيديو.. إعدادات أمان مهمة يجب تفعيلها عند الاتصال بشبكة إنترنت عامة

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قال الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، إن اختراق شبكات الإنترنت من أكثر الأمور شيوعا، حيث يتمكن المخترقون من خلالها، من التجسس على الأجهزة والوصول بسهولة إلى البينات المخزنة وسحب الملفات منها.

ونصح الحمادي بعدم الربط مع أي شبكة إنترنت غير موثوقة، مبينا أنه في حال اضطر الشخص للاتصال بالشبكات العامة فيجب عليه اتخاذ بعض الإعدادات لحماية بياناته. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن على الشخص الذهاب إلى أيقونة الإنترنت بجوار الساعة أسفل يمين الشاشة، والضغط على إعدادات الشبكة والإنترنت، ثم خصائص، واختيار “عمومي” في حال الاتصال بشبكة عامة، أو “خاص” في حال الاتصال بشبكة المنزل.

بالفيديو.. إعدادات أمان مهمة يجب تفعيلها عند الاتصال بشبكة إنترنت عامة

أخبار محلية
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