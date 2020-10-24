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اخبار رياضية > “الدويش” يتحدث عن أسباب عدم إقالة فيتوريا من تدريب النصر
24/10/2020   5:46 م

“الدويش” يتحدث عن أسباب عدم إقالة فيتوريا من تدريب النصر

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تحدث الإعلامي محمد الدويش، عن سبب إيقاف قرار إقالة المدير الفني روي فيتوريا من تدريب نادي النصر بعد سوء النتائج التي يُعاني منها الفريق.

وكتب الدويش عبر حسابه في تويتر : “قرار اقالة فيتوريا ، داعمٌ غرّد به وداعمٌ رغب به وغير داعم أجّله “.

وفي سياق مصل، أفادت مصادر بأن هناك اتجاها داخل إدارة نادي النصر للإبقاء على المدير الفني البرتغالي لفريقها، روي فيتوريا. وفق “أخبار 24”.

واستهل نادي النصر مشواره في النسخة الجارية من بطولة الدوري بالهزيمة أمام الفتح والتعاون.

ويلتقي النصر نظيره الأهلي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك.

“الدويش” يتحدث عن أسباب عدم إقالة فيتوريا من تدريب النصر

اخبار رياضية
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