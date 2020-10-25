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أخبار محلية > يشمل قطاعات البن والعسل والورد والفواكه.. وزير البيئة يعلن بدء الصرف للمستفيدين من “برنامج ريف”
25/10/2020   1:28 م

يشمل قطاعات البن والعسل والورد والفواكه.. وزير البيئة يعلن بدء الصرف للمستفيدين من “برنامج ريف”

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قال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، إن برنامج التنمية الريفية الزراعية “برنامج ريف”، بدأ اليوم (الأحد) بالصرف للمستفيدين المؤهلين من صغار المنتجين الزراعيين، وذلك بالإيداع المباشر في حساباتهم البنكية.

وأوضح الفضلي أن “برنامج ريف” سيسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المملكة، مقدما الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده على دعمهما الكريم للبرنامج.

ويشمل الدعم خلال الربع الرابع من 2020م، أكثر من 3 آلاف مزارع و500 أسرة ريفية، في قطاعات البن والعسل والورد والفواكه، ويهدف البرنامج إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والزراعية والمائية. وفق “أخبار 24”.

ويمكن لجميع المواطنين العاملين في القطاعات المستهدفة الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية التقدم للحصول على الدعم من خلال منصة ريف الإلكترونية .

يشمل قطاعات البن والعسل والورد والفواكه.. وزير البيئة يعلن بدء الصرف للمستفيدين من “برنامج ريف”

أخبار محلية
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