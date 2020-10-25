بالصورة.. “نواف العابد” يجري الفحص الطبي قبل انتقاله إلى الشباب

ظهر لاعب نادي الهلال السابق، في أحد المراكز الطبية، من أجل الخضوع لفحص طبي قبل التوقيع على عقد انتقاله رسميًا إلى نادي الشباب، قبل ساعات من غلق باب القيد في المملكة.
وكان العابد قد وجه رسالة للجماهير الهلالية والإدارة والجهاز الفني واللاعبين، وقدم شكره لجميع رؤساء الهلال وأعضاء الشرف وزملائه اللاعبين، وكل من شجعه وسانده وهتف باسمه. وفق “أخبار 24”.
وكان المدير الفني للهلال الروماني لوشيسكو، قد طالب بالاستغناء عن خدمات العابد، لعدم الحاجة إلى خدماته خلال الفترة المقبلة.
الخطوة الأولى نحو العودة للزمن الجميل 🤍🖤@nawaf__alAbid24
قدّها يانواف 👏🏼 pic.twitter.com/vDZOUrMtMZ
— تركي الغامدي (@Tu_Alghamdi) October 25, 2020