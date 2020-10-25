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اخبار رياضية > حجازي اتحادي.. قبل ساعات من إغلاق الانتقالات الصيفية
25/10/2020   1:36 م

حجازي اتحادي.. قبل ساعات من إغلاق الانتقالات الصيفية

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كشفت تقارير إعلامية، عن حسم إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي صفقة لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، المصري أحمد حجازي، قبل ساعات من إغلاق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الإعلامي الرياضي عادل الماس، أن الاتحاد نجح بالتوقيع مع الدولي المصري حجازي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من ويست بروميتش.

وبين أن المدافع حجازي سيصل إلى جدة خلال الأسبوع الحالي من أجل الانضمام لتدريبات الفريق الاتحادي، استعدادا للمشاركة في المباريات المقبلة.

وفق “أخبار 24”.

حجازي اتحادي.. قبل ساعات من إغلاق الانتقالات الصيفية

اخبار رياضية
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