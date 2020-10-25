حجازي اتحادي.. قبل ساعات من إغلاق الانتقالات الصيفية

كشفت تقارير إعلامية، عن حسم إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي صفقة لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، المصري أحمد حجازي، قبل ساعات من إغلاق الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد الإعلامي الرياضي عادل الماس، أن الاتحاد نجح بالتوقيع مع الدولي المصري حجازي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من ويست بروميتش.
وبين أن المدافع حجازي سيصل إلى جدة خلال الأسبوع الحالي من أجل الانضمام لتدريبات الفريق الاتحادي، استعدادا للمشاركة في المباريات المقبلة.
قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية ب٢٤ ساعة .. نادي الاتحاد يوقع مع المدافع المصري احمد حجازي لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة .. وسيصل اللاعب الى جدة الاسبوع الحالي للانضمام لتدريبات العميد . pic.twitter.com/fiXW64Vxz1
— Adel Almas (@almas_adel) October 24, 2020
وفق “أخبار 24”.