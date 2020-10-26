بالفيديو..حصل على دورات متخصصة في إعداد القهوة قبل البدء.. قصة الشاب الكفيف “طوهري” مع احتراف “الباريستا”

تمكن الشاب الكفيف، محمد طوهري، من تحقيق مستوى كبير من النجاح في صناعة أشهر أنواع القهوة.
وأكد خلال حديثه لبرنامج “ساعة شباب” على قناة “روتانا خليجية”، أن الدافع الأكبر له كان رغبته في الكفاح مثل الشباب الذين يتركون بصمة في هذا المجال، وأنه حضر دورات في إعداد القهوة قبل الدخول في هذا المجال.
وقال إن مشروعه يعمل في الوقت الحالي بماكينات إعداد القهوة المنزلية، متطلعًا بجلب المعدات الأكثر احترافية لعمل القهوة في مشروعه. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن كل ما احتاجه هو الاطلاع والقراءة، وهو ما مكَنه من تعلم صناعة القهوة ذاتيًا، بمساعدة بعض الخبراء المتخصصين في الباريستا على منصات التواصل الاجتماعي.
“محمد طوهري” .. شاب كفيف نجح في أن يصبح باريستا محترف يصنع أشهر أنواع القهوة#ساعة_شباب#روتانا_خليجية pic.twitter.com/GbF7uRKakK
— ساعة شباب (@sa3etshabab) October 25, 2020