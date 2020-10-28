“حقوق الإنسان”: نتابع مستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.. ورصدنا قصورًا في العناية بهم

أكدت المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني، أن الهيئة تتابع وترصد مستوى الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة والعمل الذي تقوم به الجهات والمرافق، من أجل تمكين هذه الفئة وإدماجهم.
وشددت على أن هناك بعض أوجه قصور فيما يتعلق بالعناية بذوي الإعاقة بشكل أفضل عند سفرهم أو ممارستهم لحياتهم اليومية، وأن ذلك يجعل الجميع أمام مسؤوليات أكبر لتمكينهم من حقوقهم.
وبينت أن الدولة تكفل حقوق ذوي الإعاقة في كل المجالات، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين.
وأشارت إلى أن الإعاقة جزءٌ من التنوع والطبيعة البشرية ويجب تهيئة جميع البيئات والوسائل والأماكن من حيث معايير ومتطلبات الوصول الشامل. وفق “أخبار 24”.