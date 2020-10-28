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أخبار محلية > لم تجد وظيفة.. مواطنة تبني 11 بيتًا محميًا في فناء منزلها وتنتج 7 آلاف شتلة
28/10/2020   5:43 م

لم تجد وظيفة.. مواطنة تبني 11 بيتًا محميًا في فناء منزلها وتنتج 7 آلاف شتلة

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بعدما تركت وظيفتها في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الجبيل الصناعة، وعادت إلى الجنوب، بادرت المواطنة عزة الخثعمي إلى عمل مشروع خاص بها، وعدم انتظار الحصول على وظيفة جديدة.

وقالت عزة إنها حاصلة على بكالوريوس الكيمياء، ودبلوم الحاسب، وشهادة خدمة العملاء من هيئة الاتصالات، والعديد من الدورات التدريبية والورش، مضيفةً أنها تحب الزراعة، لذا قررت الشروع في مشروع زراعة الشتلات في فناء منزلها.

وأشارت خلال مقابلة مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “الإخبارية”، إلى أنها بدأت مشروعها بألف شتلة، وأنشأت أول بيت محمي بالحديد في محيط الفناء، ثم استمرت لتصل إلى 11 بيتًا محميًا، وآلاف الشتلات، ومعرض. وفق “أخبار 24”.

وقدرت الخثعمي محصول مشروعها للسنة الماضية بـ7 آلاف شتلة، منها 3 آلاف شتلة وُزعت بالمجان، مع تأسيس مزرعة كوقف على روح الأموات من أهلها.

وتطمح إلى تأسيس مزرعة سياحية واستثمارية، وحقل يخصص للأغراض التعليمية.

لم تجد وظيفة.. مواطنة تبني 11 بيتًا محميًا في فناء منزلها وتنتج 7 آلاف شتلة

أخبار محلية
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