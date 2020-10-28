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أخبار محلية > منع عنها طفلها وأبلغ بأنها متغيبة.. “حقوق الإنسان” تكشف قصة إحضار مواطن امرأة كعاملة وزواجه بها
28/10/2020   5:48 م

منع عنها طفلها وأبلغ بأنها متغيبة.. “حقوق الإنسان” تكشف قصة إحضار مواطن امرأة كعاملة وزواجه بها

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كشفت هيئة حقوق الإنسان عن مباشرتها قضية استغلال مواطن سيدة غير سعودية أحضرها عاملة وتزوجها، ومن ثم أبلغ عنها كمتغيبة بعد سلبها طفلها بسبب خلاف بينهما.

وأوضحت أن المواطن استغل جهل السيدة وأسرتها بأنظمة المملكة، وظل يعنفها ويعتدي عليها مستغلاً ضعفها بعد إنجابها طفلاً حيث خافت أن يحرمها منه، وسبب لها متاعب كثيرة بما يتنافى مع القيم الإنسانية وحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن السيدة اضطرت مرغمة على السكوت وعدم إثارة قضيتها ونكاية بها تركها الزوج، وأخذ الطفل وانتقل إلى مكان آخر، وأبلغ عنها بأنها متغيبة. وفق “أخبار 24”.

وبينت أنها بعد تلقيها بلاغاً من الأم تولت التنسيق مع الجهات الأمنية وجهات الدعم لاستعادة الطفل وتوفير الحماية لها وتصحيح وضعها كمقيمة بشكل نظامي.

منع عنها طفلها وأبلغ بأنها متغيبة.. “حقوق الإنسان” تكشف قصة إحضار مواطن امرأة كعاملة وزواجه بها

أخبار محلية
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