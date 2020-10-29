"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة مع ‏بداية الأسبوع المقبل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية، اعتبارًا من السبت وحتى الثلاثاء المقبلين.
وأوضحت أن مناطق مكة المكرمة، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وبعض محافظات منطقة تبوك؛ ستشهد حالة مطرية من متوسطة لغزيرة اعتبارًا من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.
وأشارت الهيئة في توقعاتها، إلى أن مناطق المدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وبقية محافظات تبوك، يُتوقع أن تشهد سقوط الأمطار (متوسطة إلى غزيرة)، اعتبارًا من مساء السبت المقبل.
ولفتت إلى أن المناطق المذكورة من المتوقع أن تتعرض لهبوب رياح بسرعة 45 كلم/ ساعة، محملة بأتربة قد تؤثر على مستوى الرؤية.
وأبانت الأرصاد إلى أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثير حالة مطرية أخرى، اعتبارًا من نهاية الأسبوع المقبل، متعهدةً بالتنويه عنها لاحقًا.
وفق”أخبار 24″.