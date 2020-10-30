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أخبار المناطق > بالفيديو.. ضبط عمالة مُخالفة بالرياض تُصنع “شيشة” بحيلة ماكرة لبيعها
30/10/2020   7:32 ص

بالفيديو.. ضبط عمالة مُخالفة بالرياض تُصنع “شيشة” بحيلة ماكرة لبيعها

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داهمت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، شقة سكنية يُجرى استخدامها من قبل عمالة تعمل بأحد المقاهي لتصنيع “شيشة” مغشوشة وبيعها على طريقة الـ “تيك واي”.   

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، كيفية تصنيع العمالة المُخالفة للشيشة المغشوشة من خلال استخدام الفاكهة بعد تفريغها ووضع المعسل داخلها، ومن ثم بيعها في أكواب عصير بلاستيك وتوصيلها للمنازل.  

وضبطت الجهات الأمنية خلال المداهمة، صاحب العمل والعمالة وجنسياتهم إثيوبية وبنغالية، قبل أن تتم إحالتهم للجهات المُختصة لاتخاذ اللازم. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ضبط عمالة مُخالفة بالرياض تُصنع “شيشة” بحيلة ماكرة لبيعها

أخبار المناطق
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