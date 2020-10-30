أكد الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان، وجوب أداء الصلاة في وقتها، وعدم تأخيرها من غير عذر لأن ذلك من كبائر الذنوب.
وقال الخثلان خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” إنه لا يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر لأجل الدراسة والتعليم عن بعد، مبيناً أن هذا ليس عذراً ومبرراً لجمع الصلاة.
وأبان أن وزارة التعليم عدّلت مواعيد حصص الدراسة عن بعد، وأصبحت متوافقة مع أوقات الصلوات وذلك لتجاوز الإشكال الذي كان موجوداً في بداية انطلاق الدراسة.
وأضاف أن وقت صلاة الظهر وقت طويل، يصل لنحو 3 أو 4 ساعات، متسائلاً: “أفلا يجد الطالب وقتاً يصلي فيه في هذا الوقت؟”، لافتاً إلى أن ذلك يدل على الاستهتار وقلة المبالاة بهذه العبادة.
وفق “أخبار 24”.