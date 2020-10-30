فتح المواقع التراثية في العلا للزوار ابتداء من الغد.. والدخول مجاناً لسكان المنطقة اليوم وغداً

أنهت الهيئة الملكية لمحافظة العلا استعداداتها لاستقبال الزوار، بعد إعادة تأهيل شاملة لعدد من المواقع التراثية، وأكدت أن موقع التراث العالمي لليونسكو “الحجر” أو “مدائن صالح” يبدأ باستقبال الزوار غدًا السبت.
وأوضحت الهيئة أن موقع دادان، وجبل عكمة، سيكونان من أوائل المواقع التي يعاد فتحها أمام الزوار، بعد أعمال تطوير شهدتها خلال المدّة الماضية.
وأبانت أنّ سكان العلا يمكنهم الدخول مجانَا إلى المواقع اليوم وغداً، وعلى جميع الزوار الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والتي تشمل الحجز المسبق الإلزامي للتذاكر، وفحص درجات الحرارة في المطار، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والقيود المفروضة على الزوار في مواقع التراث والمواقع الأخرى.
بدوره أكد رئيس إدارة الوجهة السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، فيليب جونز، أنه سيتم وضع نظام متكامل للحجز وتوزيع السفر لجعل زيارة العلا تجربة سهلة وسلسة ولا مثيل لها مع الحفاظ على قيمتها في الوقت نفسه، وللاستعداد دوليًا لاستقبال الزوار عند إعادة تأشيرات السياحة.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة الإعلان عن الأنشطة والتجارب في المواقع التراثية، فضلاً عن تجارب المغامرات والفعاليات التي ستنفذ خلال أشهر الشتاء، بحلول الربع الأول من العام 2021. كما سيُفتتح موقع بلدة العلا القديمة أيضًا للجمهور لأول مرة ابتداءً من ديسمبر 2020م.