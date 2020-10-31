6 اعتبارات يجب مراعاتها عند إبلاغ موظف بخبر إقالته

تضطر بعض الشركات إلى إقالة بعض موظفيها سواء كانوا ناجحين أو سيئين نظراً لظروف العمل والمتغيرات، إلا أن أمر الإقالة صعب ويجب مراعاة الاعتبارات العملية والعاطفية وكذلك القانونية.
وتتلخص الاعتبارات في الآتي:
1- عدم مفاجأته بالخبر
يوصي الخبراء بضرورة تقييم أداء الموظفين بانتظام وإبلاغهم بالأشياء التي يحتاجون إلى تحسينها، وعدم مفاجأتهم بخبر الإقالة وإبلاغهم بالأسباب حتى ولو كان الأمر متعلقاً بتغيير نموذج العمل.
2- إبلاغه وجهاً لوجه
يجب إبلاغ الموظف بخبر إقالته وجهاً لوجه أي بشكل شخصي وليس عبر البريد الإلكتروني أو عبر مكالمة هاتفية، ويُستحب أن يقوم مديره المباشر بذلك بدلاً من إدارة الموارد البشرية.
ومن المهم أن يكون هناك شخص ثالث من إدارة الموارد البشرية في الغرفة عندما يجتمع المدير مع الموظف لإبلاغه بالأمر، حتى يكون شاهداً على الموقف أو من أجل الإجابة عن الأسئلة غير المتوقعة.
3- الوضوح والإيجاز
من المهم أن يكون المدير واضحاً وموجزاً عند إبلاغ الموظف بخبر إقالته، فالموقف لا يحتاج إلى مناقشات أو مقدمات طويلة، كما يجب أن يكون المدير على علم بأسباب الإقالة ولديه وثائق يمكن عرضها على الموظف.
4- إظهار التعاطف مع التحكم في المشاعر في نفس الوقت
يجب على المدير أن يتجنب استخدام كلمات قاسية عند إبلاغ الموظف بخبر إقالته وعليه إنهاء الموقف بطريقة جيدة مثل أن يقول: “لقد اتخذنا القرار، ونتمنى لك التوفيق في حياتك” وذلك مراعاة لما يُصيب الموظف بالصدمة والحزن وأحياناً الغضب.
5- تقديم المساعدة
من المهم أن يقدم المدير المساعدة لموظفيه إذا لم تكن الإقالة متعلقة بالأداء السيئ، مثل منحهم مدة زمنية كافية للعثور على وظيفة جديدة.
6- الصدق والشفافية
على الشركة التي ستقوم بتسريح عدد كبير من موظفيها إبلاغهم بذلك بكل صدق وشفافية، لذلك يوصى الخبراء بأن يتم تسريح العمال مرة واحدة بدلاً من القيام بذلك على مراحل.
كما يجب على الشركة بعد الانتهاء من عملية التسريح، وفقا لـ”سي إن إن”، أن تتحدث بشفافية مع باقي الموظفين، وتشعرهم بالأمان، وتؤكد لهم عدم تسريح المزيد منهم.