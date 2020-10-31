“موسى” يخرج عن صمته ويتحدث عن كواليس استغناء النصر عنه

خرج النيجري أحمد موسى عن صمته وتحدث عن فسخ استغناء نادي النصر عنه قبل أيام، موضحا التفاصيل التي دفعته للرحيل عن النادي.
وأكد موسى، في تصريحات خاصة لـ” كووورة”، أن هناك الكثير من الشائعات ظهرت خلال الأيام الماضية حول فسخ عقدي مع النصر.
وأوضح أنه أنهى علاقته مع النصر بشكل ودي، بعدما اجتمع مع إدارة النادي قبل أيام قليلة من رفع قائمة الأسماء الأجنبية، وأخبرهم أنه يود إنهاء عقده لاستكمال مسيرته في أوروبا.
ووجه موسى رسالة لجماهير النصر قائلا: “أتوجه بشكري الجزيل لإدارة وأعضاء وجماهير نادي النصر على كل ما قدموه لي أثناء وجودي بالنادي”.
وأضاف: “لا أنسى الاستقبال الحافل الذي حظيت به، وأتمنى أن يفهم الجميع قرار رحيلي عن النصر، أعتبر نفسي جزءا من هذا النادي”.