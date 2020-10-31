نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “موسى” يخرج عن صمته ويتحدث عن كواليس استغناء النصر عنه
31/10/2020   12:56 م

“موسى” يخرج عن صمته ويتحدث عن كواليس استغناء النصر عنه

+ = -
2536

خرج النيجري أحمد موسى عن صمته وتحدث عن فسخ استغناء نادي النصر عنه قبل أيام، موضحا التفاصيل التي دفعته للرحيل عن النادي.

وأكد موسى، في تصريحات خاصة لـ” كووورة”، أن هناك الكثير من الشائعات ظهرت خلال الأيام الماضية حول فسخ عقدي مع النصر.

وأوضح أنه أنهى علاقته مع النصر بشكل ودي، بعدما اجتمع مع إدارة النادي قبل أيام قليلة من رفع قائمة الأسماء الأجنبية، وأخبرهم أنه يود إنهاء عقده لاستكمال مسيرته في أوروبا.

ووجه موسى رسالة لجماهير النصر قائلا: “أتوجه بشكري الجزيل لإدارة وأعضاء وجماهير نادي النصر على كل ما قدموه لي أثناء وجودي بالنادي”.

وأضاف: “لا أنسى الاستقبال الحافل الذي حظيت به، وأتمنى أن يفهم الجميع قرار رحيلي عن النصر، أعتبر نفسي جزءا من هذا النادي”.

“موسى” يخرج عن صمته ويتحدث عن كواليس استغناء النصر عنه

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885119390.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.