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أخبار المناطق > القبض على رجل وفتاة ظهرا في فيديو يستقلان دراجة نارية مع إشهار السلاح على أحد سالكي الطرق العامة بالطائف
31/10/2020   9:19 م

القبض على رجل وفتاة ظهرا في فيديو يستقلان دراجة نارية مع إشهار السلاح على أحد سالكي الطرق العامة بالطائف

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ألقت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف القبض على رجل وفتاة كانا يستقلان دراجة نارية، وتشهر الفتاة سلاحاً نارياً كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق، وأشهرت الفتاة سلاحاً نارياً (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق، فقد تمكنّا من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما.

وأضاف الغامدي أن المتهمَين مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق الإجراءات النظامية. وفق “أخبار 24”.

القبض على رجل وفتاة ظهرا في فيديو يستقلان دراجة نارية مع إشهار السلاح على أحد سالكي الطرق العامة بالطائف

أخبار المناطق
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