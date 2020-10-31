بمشهد تمثيلي .. “الزكاة والدخل” توضح إحدى طرق خداع المستهلكين وطريقة التعامل مع المخالفة

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل حملة “لا تتهاون وبلغ”، لضبط مخالفات ضريبة القيمة المضافة في المحلات والأسواق التجارية.
وأوضحت الهيئة بفيديو شرحت فيه بمشهد تمثيلي أحد أنواع المخالفات، مبينة أنها توفر للجميع قنوات التبليغ عن أي فاتورة مخالفة لضريبة القيمة المضافة 15% بسرية تامة.
وقالت الهيئة إن البلاغات في الفواتير المخالفة يُبلغ عنها عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن الفاتورة الضريبية الصحيحة تتكون من أربعة عناصر، وهي اسم المتجر، وخانة ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الرقم الضريبي، وتاريخ الشراء.
نوفّر للجميع قنوات للتبليغ، نرصد معها كل مخالفة ونعمل عليها بكل سرية تامة. #لاتتهاون_وبلغ pic.twitter.com/i7rXJZyVhp
— الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa) October 31, 2020