بالفيديو.. أمير تبوك يوجه كلمة لطلاب جامعة الملك سلمان بسيناء برفقة الرئيس المصري

وجَّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان كلمة للطلاب الذين بدأوا دراستهم في جامعة الملك سلمان في سيناء، وذلك خلال افتتاحها صباح اليوم السبت برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ونقل الأمير تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة افتتاح الجامعة، متمنيًا للطلاب النجاح والتوفيق في الدراسة والحياة العملية، سواء في مصر أو المملكة. وفق “أخبار 24”.
وكان أمير تبوك قد حضر برفقة الرئيس المصري، صباح اليوم، افتتاح جامعة الملك سلمان بسيناء، والتي أُنشئت باستثمارات من صندوق الاستثمار السعودي.
أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان ينقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، للطلاب الذين بدأوا دراستهم في #جامعة_الملك_سلمان بـ #سيناء، التي افتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم. pic.twitter.com/xZjDr1KOHc
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 31, 2020