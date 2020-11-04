“الأمن السيبراني” يصدر تحذيراً عالي الخطورة بشأن تطبيق “واتساب”

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم (الأربعاء)، من وجود عدد من الثغرات في تطبيق واتساب، ممثلا في منتج WhatsApp for iOS prior to v2.20.111، ومنتج WhatsApp Business for iOS prior to v2.20.111.
وذكر المركز أن هذه الثغرات تمكّن المهاجم من استغلالها في تنفيذ برمجيات خبيثة، وأعطال في الذاكرة، وكذلك في تنفيذ تصريح خاطئ لخاصية قفل الشاشة، وذلك بالسماح لـ Siri بالتفاعل مع تطبيق WhatsApp حتى بعد قفل الجهاز. وفق “أخبار 24”.
وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، مؤكداً أن واتساب أصدر توضيحًا لهذه التحديثات من خلال الرابط التالي https://www.whatsapp.com/security/advisories/2020 .
تحذير أمني رقم: 241-2020
تاريخ: 2020/11/04
بخصوص تحديث أمني في تطبيق WhatsApp:https://t.co/2d8XBFKG0x#Saudi_CERT pic.twitter.com/vbb5I3KrjI
— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) November 4, 2020