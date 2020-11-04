كثفت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الاحترازية، على أبواب المسجد الحرام.
وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام، فهد الجعيد، أن الإدارة أشرفت على جميع أبواب المسجد الحرام للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، البالغ عددها أكثر من (100) باب، بينها 19 بابًا للمصلين، و13 بابًا للمعتمرين.
وأشار إلى أن المراقبين على هذه الأبواب بلغ عددهم أكثر من 150 موظفًا، ينفذون تعليمات الإدارة بعدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة، مما يساعد على نظافة المسجد الحرام لتأدية العبادة براحة، إضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة من الرئاسة.
وفق “أخبار 24”.