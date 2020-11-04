وزير التعليم: إطلاق منصة "قادة المستقبل" خلال أسبوعين.. وهذه تفاصيلها

أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أنه سيتم إطلاق منصة “قادة المستقبل” خلال أسبوعين؛ لاستقبال طلبات من يرغب بالترشح لشغل المراكز القيادية على مستوى المدرسة، ومكتب التعليم، وإدارة التعليم، والملحقيات، والوزارة.
وأضاف، خلال لقائه منسوبي التعليم في منطقة مكة المكرمة اليوم (الأربعاء)، أن إطلاق هذه المنصة يأتي بهدف تعزيز المنافسة، واكتشاف القيادات الواعدة، وفق حوكمة تنظم ذلك.
يذكر أن الوزير اطلع في وقت سابق اليوم على المشاريع التعليمية المستقبلية في مكة وفصول الطفولة المبكرة ورياض الأطفال في مجمع الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التعليمي.
وفق “أخبار 24”.