العيسى يعلق على حديثه لمسلمي الولايات المتحدة قبل الانتخابات الأمريكية

علق الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، على رسائله التي وجهها للجالية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل بدء الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال أحد مقالاته في وسائل الإعلام الأمريكية قبل شهرين من الاستحقاق.
وقال، خلال لقائه في برنامج “في الآفاق” على قناة “MBC”، إن الدين لا ينحاز لحزب بعينه، ولكن يدعم من يخدم المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن المسلم يجب ألا ينحاز لطرف من منطلق أيديولوجي.
وذكر أن على المسلم التصويت وفق قناعته الخاصة وعدم السماح لأي شيء بالتأثير عليه، مشددًا على المسلمين بضرورة الانخراط في مجتمعاتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بما يخدم مصالح أوطانهم.
وأكد أن مشاركة أكثر من مليوني مسلم أمريكي في الانتخابات تمثل مصدر فخر كبير، مشيرًا إلى أن على المسلمين في كافة أنحاء العالم الحرص على مصلحة بلادهم التي يحملون جنسيتها. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن العيسى كان قد كتب مقالًا في موقع “دترويت نيوز” الأمريكي قبل شهرين تقريبًا من بدء الانتخابات الرئاسية، وجّه خلاله رسائل واضحة للمسلمين في الولايات المتحدة.
#في_الآفاق على الـ #MBC معالي الشيخ د. #محمد_العيسى متحدثاً عن موقف مسلمي #أمريكا من الانتخابات:
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— رابطة العالم الإسلامي (@MWLOrg) November 6, 2020