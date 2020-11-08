جددت وزارة الصحة التذكير بكيفية تخفيف أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موجهة عدة نصائح لمصابي كورونا الذين يعانون من السعال وضيق التنفس.
ونصحت الصحة مصاب كورونا الذي يعاني من السعال “الكحة” بأن يتجنب الاستلقاء على ظهره، وعليه أن يستلقي على جانبه، مضيفة أن الجلوس في وضع مستقيم هو الحل الأمثل لمن يعاني من “الكحة”، وعليه أن يتواصل مع الوزارة عبر 937 للحصول على المشورة الطبية.
ونوهت الصحة مصاب كورونا الذي يشعر بضيق التنفس البسيط بأن يحافظ على هدوئه، ويجلس بشكل معتدل على المقعد، ويرخي كتفيه، بالإضافة إلى التنفس بشكل عميق “شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلقاً، ثم إخراج الزفير من الفم ببطء”.
وفق “أخبار 24”.