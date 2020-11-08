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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس تنزانيا بمناسبة إعادة انتخابه
08/11/2020   7:01 ص

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس تنزانيا بمناسبة إعادة انتخابه

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة لرئيس تنزانيا الدكتور جون ماقوفولي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.

وقال الملك في رسالته: “بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات لفخامتكم بالتوفيق والنجاح، ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي”.

وبعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة قال فيها: “بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسعدني أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامتكم، والتقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق”. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس تنزانيا بمناسبة إعادة انتخابه

أخبار محلية
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