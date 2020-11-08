أبرزها تمديد فترة التخفيضات.. متحدث “التجارة” يكشف الإجراءات الملزمة للمنشآت في موسم التخفيضات

كشف المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في موسم التخفيضات مع نهاية العام، لضمان عدم تفشي الفيروس.
وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن الوزارة ألزمت المنشآت التجارية بإطالة فترة التخفيضات والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل، وذلك لضمان عدم التزاحم.
وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في الحفاظ على سلامة المجتمع، مؤكدًا أن الفرق الرقابية مستمرة في جولاتها التي تركز على المطاعم وأماكن التجمعات العامة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الوزارة تفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المنشآت غير الملتزمة بإجراءات الوقاية، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة بشكل تام.
فيديو | متحدث #التجارة: إلزام المتاجر بتمديد فترة التخفيضات وساعات العمل وتوفير المنتج إلكترونيا#الإخبارية pic.twitter.com/hepomBpNkH
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 8, 2020