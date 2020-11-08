نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أبرزها تمديد فترة التخفيضات.. متحدث “التجارة” يكشف الإجراءات الملزمة للمنشآت في موسم التخفيضات
08/11/2020   6:05 م

أبرزها تمديد فترة التخفيضات.. متحدث “التجارة” يكشف الإجراءات الملزمة للمنشآت في موسم التخفيضات

+ = -
911

كشف المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في موسم التخفيضات مع نهاية العام، لضمان عدم تفشي الفيروس.

وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن الوزارة ألزمت المنشآت التجارية بإطالة فترة التخفيضات والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل، وذلك لضمان عدم التزاحم.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في الحفاظ على سلامة المجتمع، مؤكدًا أن الفرق الرقابية مستمرة في جولاتها التي تركز على المطاعم وأماكن التجمعات العامة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الوزارة تفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المنشآت غير الملتزمة بإجراءات الوقاية، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة بشكل تام.

أبرزها تمديد فترة التخفيضات.. متحدث “التجارة” يكشف الإجراءات الملزمة للمنشآت في موسم التخفيضات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885120678.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.