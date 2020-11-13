رسميًا.. الأخضر يواجه سنغافورة وفلسطين في مارس 2021

أقرت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعها الأربعاء، إقامة الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في مارس المقبل.
ويواجه المنتخب السعودي في هاتين الجولتين منتخبي سنغافورة وفلسطين، كما قررت اللجنة إقامة مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة في يونيو 2021.
وبحسب ما أعلنه الاتحاد الآسيوي فسيُقام الدور النهائي من التصفيات في سبتمبر 2021، على أن تُستكمل مباريات الدور الثالث المكونة من 10 جولات في مارس 2022، على أن تُقام مباريات الملحقين الآسيوي (مباراة واحدة) والعالمي في مايو ويونيو من العام نفسه. وفق “أخبار 24”.