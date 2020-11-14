كشف المهندس المتخصص في هياكل الطائرات، منير بخش، اليوم (الجمعة)، قصة حصوله على براءة اختراع عالمية في مجال الطيران.
وقال، خلال حديثه لـ”النشرة” على قناة “الإخبارية”، إنه استطاع اختراع تصميم كرسي بالطائرات مخصص للأطفال دون العامين، يمكن تثبيته في هيكل الطائرة خلال المساحات الفاصلة بين الدرجات المختلفة للمسافرين على الطائرة.
وأوضح أن موقفًا واجهه خلال سفره إلى نيويورك برفقة ابنه كان هو السبب الرئيسي في إلهامه للتفكير في صناعة مقعد مخصص للأطفال على الطائرات، حيث فوجئ بعد الاستيقاظ من نومه أثناء السفر خلال إحدى رحلاته لنيويورك، باختفاء ابنه الذي كان بين أحضانه في الطائرة، ليجده نائما أسفل مقعده.
وأشار إلى أن هذا الموقف دفعه للتفكير في الاختراع، ليكون هو الموضوع الرئيسي لرسالة الماجستير، إلا أن بعض الصعوبات المادية ساهمت في تأجيل تقدمه للحصول على براءة اختراع لتصميمه. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن توفير مقعد للأطفال على متن الطائرة يمثل أحد أهم عوامل الأمان والسلامة، والتي تضمن حماية الأطفال من أي اهتزازات داخل الطائرة.
فيديو | بعدما شارك في صناعة طائرة بوينغ.. مهندس سعودي يسجل براءة اختراع عالمية في مجال الطيران #النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/H91qig9qOf
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 13, 2020