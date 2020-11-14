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أخبار المناطق > لديه 3 ورش وأشقاؤه انضموا له.. شاب سعودي يروي قصة نجاحه في النجارة
14/11/2020   6:45 ص

لديه 3 ورش وأشقاؤه انضموا له.. شاب سعودي يروي قصة نجاحه في النجارة

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روى شاب سعودي، اليوم (الجمعة)، قصة عمله في مهنة النجارة، والتي لم يعتَد المواطنون العمل فيها بشكل كبير.

وأوضح فيصل السحيمي، في حديثه لقناة “الإخبارية”، أنه بدأ العمل في النجارة قبل 25 عاماً، ومن ثم انضم 3 من أشقائه للعمل معه.

وبين أنه تخرج في المعهد العلمي ودخل السوق، ومن ثم قرر دخول مجال النجارة بعد التعرف على أسرار المهنة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن عملهم توسع وأصبحت لديهم 3 ورش وزبائن كثر، ناصحاً الشباب السعودي بالتوجه للعمل الحر؛ لما فيه من فوائد كبيرة.

لديه 3 ورش وأشقاؤه انضموا له.. شاب سعودي يروي قصة نجاحه في النجارة

أخبار المناطق
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