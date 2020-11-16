أعلن صندوق التنمية الزراعية عن منحه قروضاً تمويلية في ‏مجال تربية النحل الثابت على أن تشمل الخدمات المقدمة ‏النواحي الفنية والتسويقية والتدريب لعملاء الصندوق، ضمن برنامج ‏التمويل المقدم.‏

وحدد الصندوق عدة اشتراطات يجب توفرها حال التقدم لطلب ‏التمويل، منها، أن يكون المشروع مرخصاً من قبل وزارة البيئة ‏والمياه والزراعة وساري المفعول.‏

وشدد على أن يكون الموقع بعيداً عن الأماكن العامة وحظائر الحيوانات، وعليه مظلة، ومحاطًا بأسلاك شائكة، ولا يزيد عدد ‏الخلايا عن 100خلية (لانجستروث).‏

وأشار إلى أهمية أن تكون الأرض مملوكة ومقبولة لدى ‏الصندوق وقريبة من المزارع والأماكن التي تكثر فيها الأشجار.‏

"التنمية الزراعية" يتيح قروضًا لمشروعات تربية النحل ويحدد ‏الشروط

وفق “أخبار 24”.