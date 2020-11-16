"التنمية الزراعية" يتيح قروضًا لمشروعات تربية النحل ويحدد ‏الشروط

أعلن صندوق التنمية الزراعية عن منحه قروضاً تمويلية في مجال تربية النحل الثابت على أن تشمل الخدمات المقدمة النواحي الفنية والتسويقية والتدريب لعملاء الصندوق، ضمن برنامج التمويل المقدم.
وحدد الصندوق عدة اشتراطات يجب توفرها حال التقدم لطلب التمويل، منها، أن يكون المشروع مرخصاً من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة وساري المفعول.
وشدد على أن يكون الموقع بعيداً عن الأماكن العامة وحظائر الحيوانات، وعليه مظلة، ومحاطًا بأسلاك شائكة، ولا يزيد عدد الخلايا عن 100خلية (لانجستروث).
وأشار إلى أهمية أن تكون الأرض مملوكة ومقبولة لدى الصندوق وقريبة من المزارع والأماكن التي تكثر فيها الأشجار.
وفق “أخبار 24”.