كشف التقرير الشهري لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم (الإثنين)، عن استفادة أكثر من 33.6 ألف أسرة من خدماته خلال شهر نوفمبر، بينها أ كثر من 11.3 ألف أسرة سكنت منازلها.
وأوضح التقرير أن إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية منذ مطلع العام تجاوز 319.4 ألف أسرة، منها نحو 108 آلاف أسرة سكنت منازلها.
كما أشار إلى أن إجمالي أعداد الشهادات التي تحمل ضريبة المسكن الأول منذ انطلاق البرنامج حتى نهاية شهر نوفمبر تجاوز 358.4 ألف شهادة، منها نحو 79 ألف شهادة للمستفيدين من خارج الوزارة، وأكثر من 279.4 ألف شهادة لمستفيدي الوزارة وصندوق التنمية العقارية.
فيما استعرض التقرير مستجدات تحديثات البناء في 58 مشروعاً، توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفيلات وتاون هاوس، موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة.
كما استعرض تسليم عدد من الوحدات ضمن المشاريع تحت الإنشاء، والمشاريع السكنية الجاهزة، والتي بلغ عددها 42 مشروعاً، بمتوسط أسعار 350 ألف ريال.
وفق “أخبار 24”.