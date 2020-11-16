بالفيديو.. “النقل” توضح تفاصيل جديدة بشأن الطرق المدشنة في مكة المكرمة

كشف مدير فرع وزارة النقل بمكة المكرمة، المهندس خالد العتيبي، اليوم الاثنين، موعد الانتهاء من الـ8 مشروعات الجديدة للطرق بمحافظات المنطقة، والتي تم تدشينها بالأمس.
وأوضح خلال حديثه لقناة “السعودية”، أن المشروعات تشمل تحويل الطريق الساحلي إلى طريق سريع، بالإضافة إلى عدد من التقاطعات العليا، واستكمال أعمال بعض الطرق.
وذكر أنه تم الانتهاء من 3 مراحل للمشروعات المخطط لإنهائها بشكل كامل 2021، مؤكدًا أنه جار العمل على المراحل السبع المتبقية من المشروعات، والتي بلغ حجم الإنجاز بمراحلها العشر أكثر من 50% من المشروعات. وفق “أخبار 24”.
وبلغ إجمالي أطوال المشروعات أكثر من 110 كيلومترات، كما تشمل مشروعات استكمال ازدواج طريق “بيشة – رنية – الخرمة” وصولًا إلى طريق “الرياض – الطائف” السريع بالاتجاهين، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع طريق “أتانا – الفحو” وتقاطع خليص مع طريق “مكة – المدينة”.
#أخبار_السعودية | سمو أمير منطقة مكة المكرمة يدشّن 8 مشروعات للطرق بمحافظات المنطقة.
مداخلة م. خالد العتيبي – مدير فرع وزارة النقل بمكة المكرمة للحديث عن تدشين المشروعات. pic.twitter.com/8Bi6CnNBX0
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 16, 2020