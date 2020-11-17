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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده
17/11/2020   12:58 م

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسلطان هيثم، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدًا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث وولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة، للسلطان هيثم بن طارق، عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

أخبار محلية
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