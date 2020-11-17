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أخبار محلية > هل بناء المنزل أفضل من شرائه جاهزا؟ مختص يجيب وينصح بمراعاة 4 أمور
17/11/2020   12:59 م

هل بناء المنزل أفضل من شرائه جاهزا؟ مختص يجيب وينصح بمراعاة 4 أمور

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قال عضو الهيئة السعودية للمهندسين عبدالغني الجند، إنه عند شراء منزل جاهز يجب الحرص على أن يكون من جهة موثوقة تعمل بجودة وتحت إشراف هندسي.

وأكد الجند، أنه على الرغم من عدم تشجيعه لخيار شراء المنزل الجاهز وتفضيله البناء الذاتي رغم صعوبته، إلا أنه ينصح باتباع عدة أمور عند اللجوء إلى هذا الخيار.

حيث أشار في حديث لبرنامج “تواصل” على “قناة الرسالة”، إلى أهمية طلب تقارير من مكتب هندسي معتمد حول قيامه بجميع مراحل البناء مع أهمية أن تكون موثقة بالصور، إضافة إلى الحصول على المخططات الإنشائية لكامل المبنى. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه من المهم الحصول على فواتير الشراء مثل الحديد والخرسانة لمعرفة الأنواع المستخدمة في البناء، إضافة إلى اصطحاب مهندس إنشائي إلى المبنى لفحصه.

هل بناء المنزل أفضل من شرائه جاهزا؟ مختص يجيب وينصح بمراعاة 4 أمور

أخبار محلية
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