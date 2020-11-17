“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مناطق ومحافظات المملكة، وسحب رعدية في أخرى.
وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن معظم محافظات مناطق مكة المكرمة، وعسير، وجازان، يُتوقع أن تشهد أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن وقت التنبيه يبدأ من الساعة الـ11 من ظهر اليوم ويستمر حتى الـ8 مساءً.
كما نبهت الأرصاد برياح نشطة وسحب رعدية يصاحبها تدن في مدى الرؤية على عدد من المحافظات بمناطق عسير، وجازان، والمنطقة الشرقية، والباحة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء اليوم. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن محافظات الدوادمي، والسليل، والمزاحمية، وعفيف، ووادي الدواسر بمنطقة الرياض، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وذلك من 9 صباحاً وحتى 5 مساء.
في السياق ذاته، حذرت الأرصاد من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة في منطقة عسير يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في مدى الرؤية، وذلك من الساعة 11 ظهراً وحتى 8 مساء.