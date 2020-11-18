3 لاعبين يترقبون قرار مدرب الأهلي

كشفت مصادر، عن أن إدارة النادي الأهلي تنتظر قرار مدرب الفريق الأول لكرة القدم الصربي فلادان ميلويفيتش، بخصوص استمرار 3 لاعبين بالفريق من عدمه.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الرياضية”، أن المهاجم مهند عسيري، ولاعب الوسط يوسف الحربي، والمدافع محمد آل فتيل، سيدخلون الفترة الحرة، التي تمكنهم من التوقيع لأي نادٍ في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأبانت أن إدارة الأهلي تميل إلى التجديد ليوسف الحربي، فيما تنتظر قرار فلادان حول محمد آل فتيل، ومهند عسيري الذي عانى إصابات متكررة، مؤكدة أن المدرب، سيردُّ على إدارة النادي خلال الأيام المقبلة حتى لاتخاذ خطوات رسمية، سواءً بتقديم عروض التجديد للاعبين، أو الاستفادة من عقودهم بالبيع، أو الإعارة.