وزير الطاقة: نعمل على آلية لتيسير تظلم مستهلكي الكهرباء وضمان حصولهم على حقهم

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن العمل في الوزارة جارٍ؛ من أجل توفير آلية لتنظيم تظلم مستهلكي الكهرباء بحيث تكون ميسرة وتضمن حصول المستهلك على حقوقه.
وأضاف، وفقا لـ”عكاظ”، أن الآلية تستهدف أن يكون التظلم أكثر تيسيرا للمستهلك وبشكل أسرع، مما يساعد في حصولهم على حقوقهم.
وكان الأمير عبدالعزيز قد أعلن أخيرًا إصلاحات هيكلية بقطاع الكهرباء، حيث كشف عن أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسته تهتم بتطوير قطاع الكهرباء، وستتابع اللجنة هيكلة استثمارات القطاع، مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ستقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمتابعة مؤشرات الأداء ومستهدفات الكفاءة وتحسين الخدمة بشكل دوري من خلال نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.