أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل ‏انتهاء صلاحيتها بستة أشهر (180 يومًا)، دون إحضار ‏أي مستندات ، ما دام للمستفيد صورة وبصمة مسجلة في النظام.‏

وكشفت عن أنه عند الإبلاغ عن بطاقة مفقودة في منصة أبشر ثم ‏العثور عليها، لا يستطيع المبلغ إلغاء البلاغ ويتوجب استكمال ‏الإجراءات واستخراج وثيقة بدل فاقد، ويمكن تسلمها من أي ‏مكتب يتم اختياره.‏

وأكدت الوكالة أنه يمكن تفويض مَن يتسلم البطاقة نيابة عن صاحبها ‏عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر، أو إبلاغ ‏الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.‏

"الأحوال المدنية" تجيب عن أكثر الأسئلة الشائعة حول تجديد الهوية الوطنية

وفق “أخبار 24”.