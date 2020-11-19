"الأحوال المدنية" تجيب عن أكثر الأسئلة الشائعة حول تجديد الهوية الوطنية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها بستة أشهر (180 يومًا)، دون إحضار أي مستندات ، ما دام للمستفيد صورة وبصمة مسجلة في النظام.
وكشفت عن أنه عند الإبلاغ عن بطاقة مفقودة في منصة أبشر ثم العثور عليها، لا يستطيع المبلغ إلغاء البلاغ ويتوجب استكمال الإجراءات واستخراج وثيقة بدل فاقد، ويمكن تسلمها من أي مكتب يتم اختياره.
وأكدت الوكالة أنه يمكن تفويض مَن يتسلم البطاقة نيابة عن صاحبها عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر، أو إبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.
وفق “أخبار 24”.